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ASKİ'den dere atağı

- Sarıçam'dan sonra Seyhan dereleri de temizleniyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Dereler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam'dan sonra Seyhan derelerinde de çalışmalar başlattı. Kötü koku ve sinek oluşumunu engellemek adına ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmadan vatandaşlar da memnun.

ASKİ ekipleri Sarıçam'da 15 kilometrelik dere yataklarının temizliğini tamamladıktan sonra, Yıldırım Beyazıt, Kiremithane, Namık Kemal, Şehit Erkut Akbay, Dervişler, Sarıçam, Afet evleri ve Özgür mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda mahalle güzergahındaki dereler tertemiz oldu. Sarıçam'dan sonra rotayı Seyhan'a çeviren ASKİ, burada da 15 kilometrelik dere yatağının temizliğini gerçekleştirdi. Küçükdikili, Söğütlü, Bahçeşehir, Kavaklı ve Yeni Mahalle başta olmak üzere çok sayıda mahalle de böylelikle temizlenmiş oldu.

Temizlenen Dereler mevkiinde bulunan vatandaşlar da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere ASKİ ekiplerine teşekkür etti. Küçükdikili mevkiinde bulunan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Ercan Gezer ise, "Bu derelerin temizlenmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun, Sözlü Başkanım ve ASKİ'ye sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarım. Tüm vatandaşlardan da temizlenen derelerimizi kirletmemelerini rica ediyorum" dedi.



Oprukçu: ''Ekiplerimiz dere temizliği konusunda hassas davranıyor''

Gerçekleştirilen dere temizliği çalışmaları hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, ''Dere temizliklerinin önemi çok büyük. Hem su baskınlarının önüne geçmek için önlem alınmış olunuyor hem de kötü koku ve görüntünün önüne geçilmesi sağlanıyor. Ekiplerimiz dere temizliği konusunda oldukça hassas davranıyor. Vatandaşlarımız da bu hususta aynı şekilde hassas davranırsa derelerle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır'' şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



21.08.2017 14:53:41 TSI

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