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Aladağ'ın yaylaları şenlendi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:51
Aladağ'ın yaylaları şenlendi
Aladağ'ın yaylaları şenlendi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat ve sağlık hizmetinin bir arada sunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliği, Aladağ ilçesinin yaylalarını şenlendirdi. Büyüksofulu ve Meydan'da gerçekleştirilen kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu neşeli şarkılar ve danslarla Aladağlıları coşturdu. Sanat TIR'ı, sağlık otobüsü, gezici kütüphane ve gezici dijital mamografi cihazı ile binlerce yaylacıya hem eğlence, hem de sağlık hizmeti verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Meydan Yaylası'ndaki etkinlikte hemşehrilerinin coşkusu paylaştı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, aylar öncesinden planlanan Büyükşehir Yollarda etkinliğinin Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik tarafından eleştiri konusu yapılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Aladağ'a hizmet için her zeminde işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Mete Şahin, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in ortaya koyduğu tavrın hem ilçeye, hem de yöre halkına zarar verdiğini vurguladı.
Mete Şahin, "Sayın Mustafa Akgedik, Aladağ ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Kayseri Yahyalı sınırına yakın Acıman Yaylası'nda düzenlediği etkinliğin sönük geçmesini Meydan yaylasında düzenlediğimiz kutlamaya bağlamıştır. İki yayla arasındaki mesafe 60 kilometredir ve dağlık yol nedeniyle 1,5 saatlik mesafe vardır. Sayın Akgedik'in yaptığı etkinliğin sönük geçmesi kendi eksiklikleridir. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de hiçbir katkı ve destek de istenmemiştir. Oysa, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı tüm ilçe belediyelerine açıktır. Akgedik, bu konuda kendini sorgulamalıdır" diye konuştu.
Mete Şahin, Büyükşehir Yollarda programına büyük coşku ile katılım sağlayan Büyüksofulu ve Meydan yaylası sakinlerine teşekkür edip, Başkan Hüseyin Sözlü'nün liderliğinde Aladağ'a yapılan altyapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında kültür, sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(ELF-Y)

21.08.2017 14:54:22 TSI
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