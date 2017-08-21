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Ağrı 1970 Spor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı 1970 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1.tur eleme maçında, yarın 62 Pertek Spor ile karşılaşacak.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda Ağrı 1970 Spor ile Tunceli ekibi 62 Pertek Spor ile saat 15.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1.tur eleme maçı hakkında Ağrı 1970 Spor kulübü başkanı Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu. Ağrı halkının yarın ki maçta takıma destek olmalarını istediklerini dile getiren Başkan Yıldırım, hedeflerinin turu geçip kupada ilerlemek olduklarını söyledi. Kupa maçlarının takıma fayda sağladığına vurgu yapan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmiştik. Bu yıl ki hedefimiz hem ligde hem de kupada ilerlemek. Yaz kampında 3 hazırlık maçı yaptık, takımımız gelecek vaat ediyor. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl taraftarlarımız hem iç sahada hem de deplasmana gelerek bize destek oldular. Biz yarın ki kupa maçında da tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Gelsinler bize destek olsunlar, maçımızı izlesinler. Taraftarımızın gücünü herkese göstermek istiyoruz" dedi.

(AS-AT-Y)



21.08.2017 14:59:50 TSI

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