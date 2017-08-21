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İpekyolu Belediyesi'nden Kur'an Kursu öğrencilerini unutmadı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan Kur'an Kursu öğrencilerine değişik hediyeler dağıtıldı.

İlçe genelinde Kur'an Kurslarına katılan öğrencilere İpekyolu Belediyesi'nce hediye dağıtımı yapıldı. İlçe Müftülüğünce düzenlenen ve daha önce Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün katılımıyla başlatılan hediye dağıtımlarında durakları bu kez Halilağa Mahallesi - Hacı Sabah Şavur Camii, Ayşe-i Sıddıka, İsmet Terzioğlu; Ali Paşa Mahallesi-Boyalar Camii; Seyit Fehim Arvasi Mahallesi-Hacı Behiye Şavur; Vali Mithat Bey Mahallesi- Hacı Murat Değer; Cevdet Paşa Mahallesi-Hz. Halime ve Kavuncu Mahallesi-Feriha Duran Kur'an kurslarıydı. İlçe genelinde düzenlenen kurslarda şimdiye kadar bin 200 öğrenciye hediye dağıtımı yapıldı. Okul çantası, kitap, satranç seti, tişört ve şapkadan oluşan hediye setinin dağıtıldığı çocuklar, hem dinlerini doğru öğrenmenin hem de aldıkları hediyelerinin keyfini çıkardılar.

(EKİP-ŞAK-Y)



21.08.2017 15:00:59 TSI

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