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Başkan Böcek, 110 çocuğa kirvelik edecek

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:02
Başkan Böcek, 110 çocuğa kirvelik edecek
Başkan Böcek, 110 çocuğa kirvelik edecek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 22. Sünnet Şöleni kapsamında sünnet edilecek olan yaşları 4 ile 12 arası 110 çocuğa kirvelik yapacak
Geçtiğimiz hafta karnaval havasında gerçekleştirilen programla başlayan Konyaaltı Belediyesi 22. Sünnet Şöleni, çocukların sünnet edilmesi işlemiyle son buluyor. Yaşları 4 ile 12 arası 110 çocuk, Medstar Antalya Hastanesi'nde üç farklı gurup halinde sünnet edilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikiz kardeş olan Güney ve Deniz Altınbilek'i sünnet merasimi sırasında hastane yönetimiyle birlikte ziyaret etti.
Sosyal içerikli projelerden biri olan Sünnet Şöleninin bu yıl 22.sini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak bu tür projelerle insanlara dokunduklarını söyledi. Bir hafta önce çocukların, düzenledikleri sünnet etkinliğiyle gönüllerince eğlendiğini dile getiren Başkan Böcek, bu etkinliğin son halkası olan sünnet merasiminin de bu gün başladığını bildirdi. Kol saati hediye ederek sünnet çocuklarını ve ailelerini tek tek tebrik eden Başkan Böcek, son derece hijyenik ve konusunda uzman doktorlar tarafından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sünnet işlemi içinde hastane yönetimine teşekkür etti.
Medstar Antalya Hastanesi Direktörü Dr. Nihat Şengal ise, Başkan Muhittin Böcek'e böylesi önemli bir sosyal projeye kendilerini de dahil ettikleri için teşekkür etti.

21.08.2017 15:05:09 TSI
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