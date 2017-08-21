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Vali Elban, ziyaretlerine devam ediyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:07
Vali Elban, ziyaretlerine devam ediyor
Vali Elban, ziyaretlerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, parke taşı tesisi ve katı atık çöp alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkan Vekili Elban, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte hafta sonu belediye bünyesinde bulunan Kilitli parke taşı tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra, havalimanı yolu üzerinde bulunan katı atık çöp alanına geçerek planlanan projeler için incelemelerde bulundu.
(AG-AT-Y)

21.08.2017 15:10:20 TSI
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