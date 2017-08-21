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GTO'nun girişimleriyle meslek lisesinde triko bölümü açıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) triko sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin talepleri doğrultusunda sektörü geliştirmek ve nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunarak, Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde Triko Bölümü'nün açılmasına vesile oldu.

Gaziantep Ticaret Odası(GTO) 20 Nolu Triko-Örgü-Tığ İşi ve Çorapçılar Meslek Komitesinin öncülüğünde triko sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı girişimleri sonuçlanmaya başladı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, triko sektörünün önemine değinerek, sektörün bin'in üzerinde işletmesi ve 80 milyon adeti aşan üretimiyle Türkiye'nin beşinci büyük ekonomisi Gaziantep içinlokomotif sektörlerden biri olduğunu ifade etti. Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde(MTAL) açılan Triko Bölümünün sektöre ve eğitime önemli bir katkı sunacağına inandığını belirten Hıdıroğlu, "Triko sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarımızın talepleri doğrultusunda sektörü geliştirmek ve nitelikli ara eleman ihtiyacını ivedilikle karşılamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunarak Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde Triko Bölümü'nün açılmasını sağladık. Bu bölümde yetişen gençlerimizin sektör için, Gaziantep ekonomisi için önemli başarılara imza atacak yetkinlikte gençler olarak mezun olacaklarından şüphem yok" dedi. Gençlerin sadece teorik değil pratik eğitimleri de alabilmelerinin önemine değinen Hıdıroğlu, "Eğitim sistemimizdeki en önemli konu gençlerimizin meslek lisesi ve üniversitelerden pratik eğitim aşmadan, teorik eğitimlerle mezun olmaları ve dolayısıyla mezun olduktan sonra sektöre faydaları olamaması. O nedenle Oda olarak triko bölümü açtırma girişimimizin devamı olarak triko bölümündeki öğrencilere sektör temsilcileri tarafından eğitim verilmesine yönelik çalışma yürüteceğiz. Bölümde sadece öğrenciler değil halihazırda sektörde çalışanlar için de eğitimler düzenlenerek sektörün gelişimine katkıda bulunulacak" şeklinde konuştu. Açılan triko bölümü ile ilgili örnek uygulamaları da incelediklerini dile getiren Başkan Hıdıroğlu, 17 Ağustos Perşembe günü, Triko Bölümünü bünyesinde barındıran İstanbul Zeytinburnu TRİSAD MTAL'ne, GTO organizatörlüğünde bir inceleme ziyareti düzenlendiğini belirtti.

İnceleme heyetinde GTO Meclisindeki sektör temsilcileri Meclis Üyeleri Kemal Delioğlu ve Erol Doğan'ın yanı sıra Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kafadar, Hacı Sani Konukoğlu MTAL Müdürü Mehmet Kar ve Müdür Yardımcısı Özge Uygun da yer aldı. Ziyaret sırasında heyete Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv, Yönetim Kurulu Eğitim Komite Sorumlusu İrfan Yolcular ve Yönetim Kurulu üyesi Füsun Narinç ve Okul Mütevelli heyetinden Eyüp Güzel bulundu eşlik ederek, TRİSAD MTAL Müdürü Hasan Gündüz Triko Bölümü hakkında heyete bilgi verdi ve atölyelere ziyaret gerçekleştirildi.

(LO-SD-Y)



21.08.2017 15:13:42 TSI

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