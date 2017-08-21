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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu Gap Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz C.'nin 21 TA 676 plakalı otomobil ile Osman K.'nin kullandığı 10 YU 651 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken otomobildeki bir kadın ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şİ-SD-Y)



21.08.2017 15:14:48 TSI

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