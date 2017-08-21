ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başsavcı Yasin Emre göreve başladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:12
Başsavcı Yasin Emre göreve başladı
Başsavcı Yasin Emre göreve başladı

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Yasin Emre göreve başladı.
Alanya'da 2.5 yıldan bu yana görev Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce düzenlenen yaz kararnamesiyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılığı görevine atandı. Başsavcı Musa Taşkın Taşkın'ın yerine ise Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre getirildi. Alanya'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, bugün göreve başladı.
(EA-

21.08.2017 15:14:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Böcek, 110 çocuğa kirvelik edecek
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, 110 ÇOCUĞA KİRVELİK EDECEK
Kick Boks Kaymakamlık Kupası Sona Erdi
YEREL

KİCK BOKS KAYMAKAMLIK KUPASI SONA ERDİ
Lösemi hastası çocuklar hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi
YEREL

LÖSEMİ HASTASI ÇOCUKLAR HAFTA SONU ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Antalya kongreleri gerçekleştiren ilk il oldu
YEREL

AK PARTİ ANTALYA KONGRELERİ GERÇEKLEŞTİREN İLK İL OLDU
Muratpaşa Değirmenönü Caddesi'ni yeniliyor
YEREL

MURATPAŞA DEĞİRMENÖNÜ CADDESİ'Nİ YENİLİYOR
Korkuteli Esnaf Odası, Göcek'e tekne turu düzenledi
YEREL

KORKUTELİ ESNAF ODASI, GÖCEK'E TEKNE TURU DÜZENLEDİ
Antalya'da kadın çiftçiler ikinci kez yarışacak
YEREL

ANTALYA'DA KADIN ÇİFTÇİLER İKİNCİ KEZ YARIŞACAK
Kepez'de Antalya türküleri seslendirildi
YEREL

KEPEZ'DE ANTALYA TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ
Manavgat Belediyesi toplu sünnet şöleni 28 Ağustos'ta
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ 28 AĞUSTOS'TA
İsmail Balaban, Seydikemer'de altın kemerin ebedi sahibi
YEREL

İSMAİL BALABAN, SEYDİKEMER'DE ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ
Başkan Gül okul ve belediye çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN GÜL OKUL VE BELEDİYE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Büyükşehirin yayla yoları asfaltlama çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN YAYLA YOLARI ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI
Genç vekiller, AB destekleri konusunda bilgi aldı
YEREL

GENÇ VEKİLLER, AB DESTEKLERİ KONUSUNDA BİLGİ ALDI
Başkan Türel yayla şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN TÜREL YAYLA ŞENLİKLERİNE KATILDI
Muratpaşa'da 7'den 70'e tiyatro kursu
YEREL

MURATPAŞA'DA 7'DEN 70'E TİYATRO KURSU
Muratpaşa Kurban Bayramı'na hazır
YEREL

MURATPAŞA KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR