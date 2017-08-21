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Başsavcı Yasin Emre göreve başladı



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Yasin Emre göreve başladı.

Alanya'da 2.5 yıldan bu yana görev Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce düzenlenen yaz kararnamesiyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılığı görevine atandı. Başsavcı Musa Taşkın Taşkın'ın yerine ise Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre getirildi. Alanya'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, bugün göreve başladı.

(EA-



21.08.2017 15:14:54 TSI

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