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Sille Subaşı Cami restore ediliyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:15
Sille Subaşı Cami restore ediliyor
Sille Subaşı Cami restore ediliyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Sille'nin tarihi Subaşı Mahallesi'nde Subaşı Camisinde incelmelerde bulunan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sille'yi, Konya'nın ve Türkiye'nin turizm destinasyonuna kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.
Selçuklu Belediyesi, Sille'de yürütülen restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasa sahip çıkıyor. Sille'deki tarihi ve dini mekanların gün yüzüne çıkarılması ve yeniden canlanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar birçok tescilli caminin restorasyonunu gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, bu tescilli yapıların biri olan Subaşı Camisi'nin restorasyonuna devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmaları devam eden Subaşı Camii'nde incelemelerde bulundu. Sille'yi Konya ve Türkiye turizmine kazandırmak için yoğun bir restorasyon çalışması içerisindeyiz diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sille, Konya'nın yeni markalarından biri. Sille'yi turizme kazandırmak için yoğun bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Bugüne kadar 7 caminin restorasyonu, Aya Elenia Müzesinin restorasyonu, sokak sağlıklaştırması gibi birçok proje gerçekleştirildi. Sille'yi, Konya'nın ve Türkiye'nin turizm destinasyonuna kazandırmaya çalışıyoruz. Sille Barajı'nda yapmış olduğumuz çalışmalar, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah çalışmaları Sille'yi Konya'nın bir markası haline dönüştürdü. Şu an restorasyonu devam eden Sille Subaşı Camii'nde de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Subaşı Camii'de Sille'ye yakışır bir hale getiriliyor. Böylece Sille yeni bir mekan daha kazanmış olacak" dedi.
Sille'de çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Altay, "8 yıl önce Sille, Konya'nın cazibe merkezi olacak demiştik, 8 yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sille artık Konya'ya gelenlerin aradığı, ziyaret etmek istediği bir mekana dönüştü" diye konuştu.

Subaşı Cami
Sille'nin Tarihi Subaşı Mahallesi'nde bulunan Subaşı Camii yaklaşık bin metrekarelik bir bahçe içerisinde yer alıyor. Kur'an Kursu ve müştemilat birimlerinin yanı sıra caminin doğusunda soğukluk olarak kullanılmış olan 3 odadan oluşan bir mağara yer alıyor. Kitabesine göre 1873 yılında inşa edildiği bilinen ve 1991 yılında tescillenmiş olan yapı 1950'li yılların başında ağır hasarlı olması sebebiyle yıkılarak yenilenip günümüzdeki durumunu aldı.
(AH-Y)

21.08.2017 15:17:10 TSI
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