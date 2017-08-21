YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Adıyaman'ın mutlu günü

Başkan Adıyaman'ın mutlu günü



(Fotoğraflı)



Barış Doğan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belde Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, kızı Dilan Adıyaman'ı Ramazan Erkadam ile evlendirdi.

Aylin-Sabahattin Adıyaman'ın kızları Dilan Adıyaman, Ayten-Zahir Erkadam'ın oğulları Ramazan Erkadam ile dünya evine girdi. Çaycuma Belediyesine ait Yeni Pazar yerinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı düğün törenine, CHP Zonguldak eski milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Karapınar Belediye Başkanı Ahmet Aydın, CHP Kilimli İlçe Başkanı Filiz Karademir, Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetim kurulu üyeleri, CHP eski il başkanı Halil Furat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, Kilimli İlçe Müftüsü Nedim Özkal, bölge muhtarları, BEÜ öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dilan ve Ramazan Erkadam çiftinin düğün töreninde davul ve müzik eşliğinde katılanlar piste çifti yalnız bırakmadılar. Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, düğün töreninin sonunda, çalan müzik eşliğinde kızı Dilan ile dans ederken gözyaşlarını tutamadı. Dilan-Ramazan çiftinin düğün töreni, misafirler ile çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

(BD-OA-Y)



21.08.2017 15:17:34 TSI

NNNN

