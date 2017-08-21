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Kocaeli sahillerinde 416 sporcu kulaç attı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:15
Kocaeli sahillerinde 416 sporcu kulaç attı
Kocaeli sahillerinde 416 sporcu kulaç attı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası'nın son etabı pazar günü Kerpe Sahili'nde gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da kulaç attığı yarışa toplam 416 sporcu katıldı. Yarışa katılanlara teşekkür eden ve ilk etabın İzmit Körfezi'ndeki Mavi Bayraklı Karamürsel Halk Plajı'nda yapıldığını hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, Büyükşehir çalışmalarıyla Körfez'in yüzünün güldüğünü belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, "Biz Kocaeli halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz. Sloganımız ise Kocaeli'nde yüzme bilmeyen kalmasın" şeklinde konuştu.
İlk etabı geçen hafta Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı'nda yapılan Açıksu Yüzme Yarışı'nın ikinci etabı pazar günü Kerpe Sahili'nde gerçekleştirildi. Yarışa toplam 416 lisanslı sporcu katıldı. İlginin yoğun olduğu Kerpe etabında Kocaelili sporcuların yanı sıra il dışında da çok sayıda yüzücü yer aldı. Yarışa Karamürsel etabında olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılarak vatandaşlarla kulaç attı. Ayrıca Kerpe etabını izleyenler arasında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ile Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül yer aldı.
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yarış öncesinde sporculara yönelik bir konuşma yaptı. "Allah'ın bize verdiği en güzel nimetlerden biri sahillerimiz, denizlerimiz" diyerek söze başlayan Başkan Karaosmanolu, 14 yıl önceki Körfez'in durumunu hatırlattı. Bir dönem İzmit Körfezi de dahil olmak üzere denizlerin çok kirli olduğuna dikkat çeken Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "14 yıl önce göreve başladık ve hemen arıtmalarımızı yaptık. Bir damla kirli suyu, atık suyu artık denizlerimize akıtmıyoruz. Ama bu yetmez, bir hanım mutfağına nasıl titiz bakıyorsa biz de aynı şekilde denizlerimize titiz bakmalıyız" dedi.
Denizlere yönelik yapılan çalışmanın kendini gösterdiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu artık bu sularda yüzme yarışları düzenlemeye başladıklarını ifade etti. Her geçen yıl yarışlara ilginin arttığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Güzel insanlar güzel şeylere layıktır. Biz Kocaeli halkının da her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz ve onun için çalışıyoruz" diye konuştu.
Kocaeli'nde artık tüm sahillerin pırıl pırıl olduğunu kaydeden Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Medeniyetimize yakış bir şekilde sahillerimizin temizliğini yapıyoruz. Bununla beraber denizde insanlarımızın hayatını tehlikeye atmamak için her türlü önlemi alıyoruz. Bizim bir sloganımız var. Kocaeli'nde yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz" ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Başkan Karaosmanoğlu'nun verdiği startla yarış başladı. Bin 550 ve 3 bin metredeki yarışlar kadın erkek olmak üzere 17 kategoride gerçekleştirildi. Tüm kategorilerdeki kadın-erkek gruplarında birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 300 TL, üçüncü olanlara ise 200 TL ödül desteği ve madalya verildi.
Öte yandan Açıksu Yüzme Yarışı Kerpe etabına genç yaşlı çok sayıda sporcu katılırken renkli görüntüler de yer aldı. Yarışa 60 yaş üstü katılan kadın ve erkek sporular performansları ile gençlere adeta taş çıkarttı. Yarışta dereceye giren 60 yaş üstü sporcular başarılarını gençlerle kutladı. Yarışa katılan engelli sporcular da yine azim ve başarılarıyla alkışların en büyüğünü hak etti.
Öte yandan yarışları izleyen vatandaşlar için su jeti gösterisi düzenlendi. Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek su üzerinde kalmayı sağlayan sahillerin eğlencesi vatandaşlar büyük ilgi gördü. Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve protokol üyelerinin elinden madalyalarını aldı.
(MG-GY-Y)

21.08.2017 15:17:38 TSI
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