Erzincan da şarampole yuvarlanan araçtaki 6 kişi yaralandı
Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan 36 KC 572 plakalı otomobil sürücüsü Cahit Aydın, Erzincan-Erzurum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçta bulunun aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.
(AA-AT-Y)
21.08.2017 15:23:21 TSI
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