YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Alan'dan kursiyerlere altın hediye

Başkan Alan'dan kursiyerlere altın hediye



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çocuk evleri sitesinde yetişen ve girişimcilik kursuna katılarak belge alan 7 kursiyere TSO Başkanı İdris Alan,2'şer adet tam altın hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç , Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şahabettin Can ile çocuk evlerinde yetişerek girişimcilik kursuna katılarak belge almaya hak kazanan 7 kursiyer, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alan, ziyarette girişimci 7 kursiyere 2'şer adet tam altın hediye etti.

Bir saniye sonra yada yarın kimin başına nelerin geleceğini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini aktaran Elazığ TSO Başkanı Alan," Dolayısı ile bu kurumlarda kalan ve geleceğe hazırlanan kız çocuklarımız bizlere emanettir. KADEM tarafından düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Kurusuna katılarak belge almaya kazanan bu kardeşlerimize, valimizin de yakın ilgisine şahidiz. Bizler de geleceğe ve iş hayatına atılmaya hazırlanan bu evlatlarımıza ikişer altın vererek moral sağlamak istedik. Tüm kurumlarımızın ve iş dünyasının da bu konuda duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyorum"dedi.

Bu çocukların herkesin evladı olduğuna değinen Başkan Alan, ellerinden gelen imkanlar doğrultusunda sahip çıkmanın hem dinin emri hem de vicdani sorumluluk olduğunu kaydetti.

Başkan Alan'ın çok güzel bir jest yaptığını aktaran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise, diğer kurumlar ile iş dünyasına yaptığı çağrılarında kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktardı.

(HİV-Y)



21.08.2017 15:23:39 TSI

NNNN

