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İçişleri Bakanı Soylu'ya tiftik battaniyesi armağan edildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:25
İçişleri Bakanı Soylu'ya tiftik battaniyesi armağan edildi
İçişleri Bakanı Soylu'ya tiftik battaniyesi armağan edildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saf tiftikten dokunan Siirt battaniyesi hediye etti.
Hafta sonu Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu belediye önünde karşılayan Belediye Bakan Vekili Taşkın, daha sonra başkanlık makamına geçen Bakan Soylu'ya kent merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Başkan Taşkın tarafından Bakan Soylu'ya, Siirt'te has tiftik keçisinden yapılmış Siirt battaniyesi hediye edildi.
(MND-MP-Y)

21.08.2017 15:28:25 TSI
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