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Atık pil toplama yarışması birinci İskenderun oldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)tarafından Hatay'daki atık pil toplama yarışmasına vermiş olduğu desteklerden dolayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür plaketi verildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Hatay Sorumlusu Hatice Yıldız ve Teknik ve Eğitim Uzmanı Savaş Arna, Başkan Seyfi Dingil'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

İskenderun belediyesinin çevre koruma ve kontrol birimi tarafından yürütülen ve Hatay genelinde yapılan 2017 yılı okullar arası atık pil toplama yarışmasında İskenderun'un birinci olduğunu belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Çevre için en büyük tehlikelerden birisi pil konusudur. Yıllardır tüm kurumlarımızda etkinlik ve çalışmalar yapılmıştır. Belediyemiz tarafından da okullarımızda atık pillerin toplanması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek olduk. Düzenlenen yarışmaya katılan değerli öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyor, emeğinize sağlık diyorum" diye konuştu.

Çevre için en büyük tehlikelerden birinin pil olduğunu ifade eden Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Hatay Sorumlusu Hatice Yıldız ve Teknik ve Eğitim Uzmanı Savaş Arna, "Atık pillerin toprağı verimsiz hale getirdiği gibi sağlık anlamında da tehdit edici unsurları olduğu gibi birçok rahatsızlığa da sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle bu etkinlik büyük önem taşımaktadır "şeklinde konuştular.

Yapılan konuşmalarından Başkan Seyfi Dingil'e kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

(MSM-Y)



21.08.2017 15:29:42 TSI

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