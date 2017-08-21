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Şehitkamil'den bayram hediyesi

- Şehitkamil Belediyesi'nden 8 bin 350 kişiye bayramlık elbise



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankası'na gelen dar gelirli aileler, hem kendileri hem de çocukları için bayramlık kıyafet beğendi. Kurban Bayramı öncesi dağıtımı yapılan yardımlar, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankasına gelen aileler, kendileri ve çocukları için bayramlık kıyafet seçti. Aileler, kendilerine ve çocuklarına ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, ayakkabı gibi malzemelerden oluşan kıyafet beğendiler. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denediler. Aileler, hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen az kullanılmış elbiselerinden de diledikleri kadar kendileri ve çocukları için seçtiler. Bunun yanı sıra, ailelere kış aylarında kullanılmak üzere halı, yolluk halı ve temizlik seti hediye edildi. Gıda Bankası'nda 5 gün boyunca yapılacak yardımlar, çerçevesinde toplam 8 bin 350 kişiye Kurban Bayramı öncesi bayramlık kıyafetleri teslim edilmiş olacak.

Bayram öncesi binlerce çocuğun yüzünü güldü

Kurban Bayramı öncesi yapılan kıyafet yardımından dolayı mutlu olduklarını dile getiren aileler, "Şehitkamil Belediyemiz her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı da hem bizler için hem de çocuklarımız için bayramlık kıyafet yardımında bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde çocuklarımızla birlikte gelerek, ihtiyacımız olan her türlü bayramlık kıyafet ve ayakkabıyı aldık. Bunun yanı sıra temizlik seti, halı ve yolluk halı hediye edildi. Allah Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar ise, "Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte ailemizle birlikte buraya gelerek, bayramlık elbise aldık. Bayramlık elbiselerimizi aldığımız için çok mutluyuz. Buradan almış olduğumuz kıyafetleri giyerek, bayramı inşallah güzel geçireceğiz. Bizlere bayramlık elbise verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

(OE-Y)



21.08.2017 15:31:37 TSI

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