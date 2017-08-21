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AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık'ta 'Malazgirt 1071 Anma Programı' Toplantısı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek beraberindekiler ile birlikte Bulanık ilçesinde ziyarette bulunarak bütün vatandaşları 1071 Malazgirt kutlamalarına davet etti.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt 1071 Anma Programı hazırlığıyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Bulanık Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, mahalle ve köy muhtarları, kanat önderleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Bulanık Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, yapılan çalışmalar hakkında kısa bir brifing veri.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Malazgirt 1071 Anma Programına tüm Bulanıklıların katılmalarını istedi. Bulanık Kaymakamlığı olarak 163 tane araç kiraladık. Bu araçlar vatandaşlarımızı Malazgirt'teki kutlamalara taşıyacak. Malazgirt'teki kutlamalara en büyük katılımı biz göstereceğiz. STK'larımıza da teşekkür ediyorum onlarında büyük emekleri var. İnşallah güzel bir etkinlikle katılacağız.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, eskisine oranla gelişmişlik olarak ülkenin çok iyi noktalara gelindiğini belirterek, bu gelişmişlikten Muş'un da nasibini aldığını söyledi. Ülkede ve Muş'ta meydana gelen bu yatırımlarda büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Muşluların layıkıyla karşılaması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bu iki ilçe Malazgirt'teki kutlamaları çok iyi karşılaması gerekir. İlçelerimize çok güzel hizmetler gelecektir. Gelen misafirlerimizi büyük bir katılımla karşılayalım. Öyle yapalım ki Malazgirt kurtuluşunu Çanakkale zaferi nasıl kutlanıyorsa Malazgirt'e öyle kutlansın. Onun için katılalım. O gün nasıl birlik olmuşsa bu büyük zaferi kazanılmışsa, bu günde Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla nasıl birlik olmuşlarsa bu günde öyle katılalım. Bulanık ilçesi Muş'un en büyük ilçesidir. Şeker pancarı sıkıntıları, Bulanık ilçesine güzel futbol stadı, yüksel okul, fen lisesi ve esnafların talepleri bütün bunları ziyaret eden Sayın Reisi Cumhurumuza aktaracağız. O gün güzel programlar olacak herkesin katılmasını istiyorum" dedi.

(GK-ŞAK-Y)



21.08.2017 15:31:45 TSI

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