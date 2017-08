YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tüp mide ameliyatıyla 6 ayda 123 kilodan 83 kiloya düştü

- Serpil Arık: "En az on yaş gençleştim, şimdi kendimi buldum"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yıllarca çeşitli yöntemler deneyen ve bir türlü zayıflayamayan Serpil Arık, tüp mide ameliyatından sonra, 6 ayda 123 kilodan 83 kiloya düşmeyi başardı. Arık, "Adeta kendimi buldum, en az on yaş gençleştim" dedi.

36 yaşındaki Serpil Arık, birçok zayıflama yöntemleri olan yağ kırdırma, mezoterapi olmak üzere farklı yöntemleri denedi fakat zayıflayamadı. Uzun araştırmalar sonucu konusunda uzman olan Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Bayrak'a ulaşarak ameliyat olmaya karar verdi. Ardından Op.Dr. Bayrak ve ekibi tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleşti.

Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Op.Dr. Bayrak, Ortadoğu Hastanesi olarak obeziteye savaş açtıklarını belirterek, "Obezite çağımızın hastalığıdır hareketsiz yaşamdan tutun sağlıksız beslenmeye ve genetik faktörler obeziteye neden olabilir .Hayatınızın geri kalanını sağlıklı geçirmek sizin elinizde. Tüp mide ameliyatıyla ideal kiloya kavuşturmanın ötesinde sağlıklı yaşam sunuyor. Obezitenin neden olduğu hastalıklardan kurtulmak için de aldığınız ilaçları da bırakıyorsunuz. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor sağlıklı bir ömür diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Hayallerine kavuşan Serpil Arık ise ''Başarılı şeklide ameliyatımı yapan doktoruma ve profesyonel obezite cerrahisi ekibine çok teşekkür ederim. Bu ameliyatı olmak isteyen herkese iki resim arasındaki farka bakmalarını istiyorum. Adeta kendimi buldum en az on yaş gençleştim'' diye konuştu.

21.08.2017 15:33:42 TSI

