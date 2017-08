YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ak Parti kadın kollarını ağırladı

Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ak Parti kadın kollarını ağırladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Palandöken İlçe Kadın Kolları Başkanı Saniye Tokçe ile yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları, ziyaret etti.

Palandöken Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerin de bulunan AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle temsilcilerini kadın kollarını belediye meclis salonun da ağırlayan Başkan Bulutlar, Belediye çalışmaları ve projeleri hakkında Ak Partili Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar; "Sayısız hizmeti Palandökenimize kazandırdık. Bu hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatmak için üzerimize düşen çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekiyor. AK Belediyecilik olarak bizim dönemimizde Palandökenimize yapılmayan hizmetlerle tanıştı. Memleketimizin mahrum bırakıldığı hizmetleri biz ürettik üretmeye de devam edeceğiz. Palandöken Belediyesinin 2009 yılından önceki durumu ile bugünkü durumu kıyaslarsak çok büyük yol aldığımız görülecek. 8 yılda 75 park yaptık, kültür merkezi, kapalı spor salonu, ikinci kültür merkezi, ilçe emniyet müdürlüğü, yeni hizmet binası, nikâh sarayı, köy mahallelerimiz ve merkeze olmak üzere toplam 41 taziye ve konuk evi inşa ettik ve sokaklarını kilit taş ile kapladık. İki yeni cadde hizmete açtık, Harput mahallesin de kentsel dönüşüm yaptık, asfalt, kilit taş, karo, bordur çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarımızı artırarak hep halkımızın yanın da olduk. Belediyemizin her hizmetinde özel olarak kadınlarımıza yönelik pozitif çalışmalar yürütüyoruz. Her zaman ve her dönem sizlerin desteğini gördüm sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlerin destekleriyle fikirleriyle ve görüşleriyle ilçemize daha güzel hizmetler yapacağımın inancı tamdır. AK Partili bir Belediyecilikle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MAHALLELERİMİZ DE GÜZEL SÖZLER DUYUYORUZ

Hizmetlerinden dolayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saniye Tokçe ve yönetim kurulu üyeleri; "Sayısız hizmeti Palandökenimize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar'a teşekkür ediyoruz. Mahallelerimizde seçimlerden önce ne söz verdiyse tek tek yerine getirdi. Mahalle temsilcileri olarak mahallelerimizden her zaman güzel sözler duyuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar ile Palandöken'de sorunlar çözüme kavuştu. Yunus Emre Mahallemizde yapılan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksini ziyaret ettiğimizde çok güzel bir tesis olduğunu gördük. Yine bir benzeri hatta daha güzelini Yıldızkente inşa ediyor. Huzur dolu rahat parklar da güzel vakit geçiriyoruz. Palandöken Belediyemiz, bu ve buna benzer birçok hizmeti oldu başkanımızdan ve ekibin den Allah razı olsun" şeklinde konuştular.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 15:34:00 TSI

NNNN