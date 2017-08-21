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Fatsa'da baskı beton kaldırım ve yol çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde baskı beton kaldırım ve yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Fatsa'nın ana caddelerinde bir taraftan alt yapı, bir taraftan sıcak asfalt ve hemen peşinden baskı betonlu kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Reşadiye Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasından sonra baskı betonlu kaldırım çalışmaları da başladı. Ekipler Kurban Bayramı'na kadar çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdükten sonra bayram molası verecek ve hemen peşinden baskı betonlu kaldırım çalışması devam edecek. Reşadiye Caddemizin uzunluğu ara yollarla birlikte 2 kilometreyi buluyor. Kaldırım çalışması yolun her iki tarafına yapıldığı için bu güzergahta 4 kilometre baskı betonlu kaldırım çalışması olacak. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz ve anlayışları için teşekkür ediyoruz. Reşadiye Caddesi'nde çalışmalar en geç 1,5 ay içerisinde bitecek. Çalışmalar bittiğinde oldukça güzel bir şehir ortaya çıkacak" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



21.08.2017 15:35:51 TSI

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