YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınordu'ya Şirin Pazar

Altınordu'ya Şirin Pazar



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi vatandaşların daha modern ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilmeleri için başlattığı projelerini hayata geçiriyor.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan alanda inşa edilen içerisinde çayhane, zabıta noktası, 20 dükkanlık balıkçılar binası, 12 dükkanlık şarküteri binası ve 120x190 ebatlarında yaklaşık 400 pazarcı tezgahının bulunacağı 7 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan ve 3.5 milyon TL'ye mal olacak olan 'Şirin Pazar' projesinde çalışmalar sürüyor. Projelerini bir bir hayata geçiren Altınordu Belediyesi bu kapsamda yapımına başlanan 'Şirin Pazar' projesi ile vatandaşların modern bir pazar alanına kavuşmasını hedefliyor.



Projede değişiklik

Altınordu Belediyesi tarafından daha önce ihale edilen ve çalışmalara başlanan 'Şirin Pazar' projesinde yüksek gerilim direğine bağlı olarak projede küçük çaplı bir değişiklik yaşandı. Yaşanan değişiklik sonucunda mevcut projede pazarın içerisinde kalan yüksek gerilim direği, projenin değiştirilmesi ile pazarın dışına alınması kararlaştırıldı. Yaşanan değişiklik ile 'Şirin Pazar' projesinde 5 metreye yakın çatı yüksekliği arttırılarak pazarın daha konforlu ve ferah bir ortama kavuşması hedeflenirken yüksek gerilim direğinin pazar alanının dışına alınmasıyla da 'Şirin Pazar'ın daha güvenli hale gelmesi sağlanacak.

Şirinevler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve yüksek gerilim direğinin pazarın dışına alınması ile projesinde değişiklik yaşanan 'Şirin Pazar'da incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaşanan küçük çaplı değişiklik ile hem pazar alanın genişlediğini hem de daha konforlu ve güvenli bir pazar inşa edeceklerini söyledi. Çalışmaların tamamlanması ile modern bir hizmet binasını vatandaşın hizmetine sunacaklarını dile getiren Başkan Tekintaş, "Şirinevler Mahallemizin en önemli bölümü olan ve daha önce yapılan köprü ile Karşıyaka ile Şirinevler Mahalleleri'nin bir birine bağlandığı alanda 'Şirin Pazar' olarak adlandırdığımız modern bir pazar inşa ediyoruz. Bu projede bizi en çok zorlayan pazar alanın üzerinde bulunan yüksek gerilim hattı idi. Bizde bu konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve alakalı tüm kurum-kuruluşlarla gerekli istişareler de bulunarak yeni bir düzenleme yaptık. Yapılan düzenleme ile pazar içerisinde kalacak olan yüksek gerilim direğinin taşınma işlemini başlattık. Yapılan değişiklik ile pazarın daha güvenli olmasını çatının da yükseltilerek daha ferah bir ortam oluşmasını sağlayacağız. Şimdiki hedefimiz bu işlemlerin tamamlanması ile inşaatın başlatılması" dedi.

(MAK-SLH-Y)



21.08.2017 15:36:47 TSI

NNNN

