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Kurban keseceklere 'küçükbaş hayvan' tavsiyesi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:37
Kurban keseceklere 'küçükbaş hayvan' tavsiyesi
Kurban keseceklere 'küçükbaş hayvan' tavsiyesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, kurban kesecek vatandaşların hem sağlıklı hem de fiyatının uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvanları tercih etmeleri gerektiğini söyledi.
Atakan, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı için piyasaya sürülecek kurbanlık küçükbaş hayvanların yeterli sayıda hatta ihtiyaç fazlası kadar olduğunu ifade etti.
Kurban kesecek vatandaşların hem sağlıklı hem de fiyatının uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvanları tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Atakan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde çeşitli kesimlerce yapılan olumsuz açıklamalar fiyatların yükselmesine neden olmakta, bu da hem yetiştiricilerimizi hem de kurban kesecek vatandaşlarımızı tedirgin etmektedir. Biz, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak her ne olursa olsun küçükbaş hayvan ve ürünlerinin ithal edilmesini yetiştiricilerimiz adına istemiyor, tasvip de etmiyoruz. Bizim ilimizde yaşayan bütün insanlarına yetecek kadar küçükbaş hayvan varlığımız vardır ve Kurban Bayramımızda ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak düzeydedir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 2.5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilmiş, bu yıl içinde ülkemiz genelinde kurban olarak kesilebilecek yeterli sayıda küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Onun için bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ayrıca son zamanlarda büyükbaş hayvanlar için kırmızı et fiyatlarının oldukça yükselmiş olması ve neredeyse küçükbaş hayvan etinin önüne geçmesi de yaşadığımız bir geçektir. İlimizde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre hemen hemen aynı düzeydedir. Bu yönüyle de vatandaşlarımız için makul düzeyde olduğunu, bu yönüyle bakıldığında küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz. Daha da önemlisi küçükbaş hayvancılığımız daha çok meraya ve otlatmaya dayalı yapıldığı ve doğal olarak beslendikleri için sağlıklı ve kaliteli et tüketimi yönüyle ve daha da önemlisi kolay temin edilebilen vasfı ve geleneksel damak tadımıza uygun olması bakımından da tercih edilmelidir diye düşünüyoruz" diye konuştu. (EFE)

21.08.2017 15:40:25 TSI
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