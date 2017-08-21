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Yazlık ile Kipa Kavşağı arasında yol çalışmalarına başlanıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yazlık ile Kipra kavşağı arasında yol çalışması başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, Kipa Kavşağı ve Yazlık Kavşağı arasında yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı. Şehrin dört bir yanını yeni yüzlerine kavuşturduklarını aktaran Akbulut, Kipa ve Yazlık Kavşağı arasının da 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla gerçekleştirilen kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları kapsamında yenileceğini belirtti.

Şehrin genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra ulaşımı rahatlatacak 12 dev projeyi hayata geçirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü hatırlatan Akbulut, "Bu projelerimizden birisi de 140 metre çapındaki dönel kavşak, 2 yeni köprü ve 4 yaya altgeçidini içeren Yazlık Kavşağı projesiydi. Bu projemizin ihalesi gerçekleştirilmişti, ardından SASKİ ekipleri bölgede altyapı çalışmaları yapmışlardı. Şimdi de bu yola bağlanan önemli arterlerden birisi olan Yazlık Kavşağı ve Kipa Kavşağı arasındaki yolda çalışmalarımıza başlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Valide Cami Kavşağı ve Kipa Kavşağı arasında olduğu gibi yolumuzu genişleteceğiz. 30 metre genişliğe ulaşacak 1 kilometrelik güzergah, yeni yapılan Yazlık Kavşağı ile entegre olacak. Önce SASKİ yağmursuyu altyapısını yenileyecek ardından üst yapıya geçilecek. Tamamlandığında bisiklet yolları, kaldırımları ve peyzaj düzenlemesiyle yepyeni bir görünüme kavuşacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

(BCT-GY-Y)



21.08.2017 15:42:07 TSI

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