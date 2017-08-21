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Konya'da üniversiteye yeni kayıtta ulaşım üç gün ücretsiz



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Elkart kullanımını teşvik etmek, toplu taşıma araçlarını özendirmek ve Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran bütün öğrencilerin adres ve yurt kayıt işlemlerini kolayca yapmalarına yardımcı olmak amacıyla, üç gün süreyle Elkartlarını toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak kullanmalarına imkan sağlayan kararı onayladı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran örgün öğretim öğrencilerinin üç gün süresince Elkart aracılığıyla toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarına karar verdi. Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran örgün öğretim öğrencilerine Elkart kullanımını teşvik etmeyi, toplu taşıma araçlarını özendirmeyi ve yerleşim yeri için adres ve yurt kayıt işlemlerini kolayca yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda mecliste alınan kararla örgün öğretim öğrencilerinin Elkartlarını toplu ulaşım araçlarında üç gün süreyle ücretsiz kullanmalarını kararlaştırdı. Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitelerine kayıt yaptıran öğrencilere; okulları tarafından verilen Öğrenci Kimlik Kartları aynı zamanda indirimli Elkart olarak da kullanılabiliyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Elkart Şube Müdürlüğü'ne uğrayarak dolum yaptırabilecek. Öğrenciler bu Elkartları ilk kullanmaya başladıktan sonraki üç gün süresince tramvay ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek. Abonman süresi ilk kullanmaya başlanıldığı gün ve saatte başlayacak, üç gün sonunda öğrenci tarifesi üzerinden indirimli Elkart olarak ücretli olacak. Elkart'a abonman süresi içinde ya da sonrasında, bayilerden istedikleri miktarı veya abonman yükletilebilecek. Elkart ile aktarma hatlarında 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsiz, diğer hatlarda 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci seyahat yüzde 40 indirimli olarak kullanılabilecek. İndirimli Elkart kullanımı için, Nüfus Kayıt Sisteminde yerleşim yeri birinci ikamet adres kaydının Konya il sınırı içinde olması gerekir. Öğrenci yurdunda ikamet edenlerin onaylı yurt kayıt belgeleri ile Elkart bürolarına işlem yaptırması gerekiyor. Şehir dışından gelen öğrencilerin ikamet ve yurt kayıtlarının yapımı aşamasında kendilerine 20 günlük süre tanınıyor.



ATUS hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir toplu ulaşım hizmeti olan atus.konya.bel.tr den, şehir içi toplu ulaşım araçlarının hareket saatlerine ulaşabilirken; cep telefonundan 5669'a kısa mesaj gönderilerek de uygulamadan ücretsiz yararlanılabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında seyahat temassız özelliği olan kredi kartları, hesap kartları ve ön ödemeli banka kartları ile de yapılabiliyor.

(AH-Y)



21.08.2017 15:44:04 TSI

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