YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atakum'da büyük projelerde geri sayım

Atakum'da büyük projelerde geri sayım



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "2017 yılının son çeyreğinde ardı ardına gerçekleştireceğimiz açılışlarla birbirinden önemli projeleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Atakum ilçesinde hayata geçirdikleri birbirinden önemli projeleri Atakumlularla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinde yapımını tamamlamak üzere olduğumuz ve açılışları için gün saydığımız birbirinden önemli projelerimizle sadece ilçemizin değil, şehrimizin ve bölgemizin de değerine değer katacağız. 2017 yılının son ayları açılışlarla geçecek" dedi.

Atakum'da üreten ve başaran bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir Atakum için söz vermiştik. Geride bıraktığımız görev sürecimizde bu sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Rutin belediyecilik çalışmalarında örnek olurken, sosyal belediyecilik anlayışının da birbirinden önemli örneklerini ilçemize kazandırıyoruz. Seyir Terası, Yayla Konaklama Tesisleri, Osmanlı Hamamları, Yeni Mahalle Kompleksi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası başta olmak üzere birçok önemli projelerimizde açılış için gün sayıyoruz. Devam eden diğer projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. Atakum'un dört bir yanında yükselen dev eserler ile ilçemiz daha da yaşanabilir bir marka kent olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Atakum'un değişimi ve gelişimiyle hayranlık uyandıran bir kent olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, Karadeniz'in nüfus artış hızı en yüksek ve en hızlı büyüyen ilçesi. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin daha da yaşanabilir bir hale gelmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, mesai kavramı gözetmeden 7/24 esasına dayalı çalışıyoruz. Atakum'u adeta yeniden inşa ediyoruz ve tüm çalışmalarımızda en büyük destekçimiz yine Atakum halkı oluyor. İlçemizdeki birlik ve beraberlik örnek olurken bizlere de güç veriyor" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



21.08.2017 15:44:36 TSI

NNNN

