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Karacabey Emniyet Müdürü Günal tayin oldu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde Koordinasyon Harekat Şube Müdürü oldu.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2 yıl önce Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan Arif Günal, burada geçen yıl 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti. Arif Günal, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde Koordinasyon Harekat Şube Müdürü oldu. Yerine ise Osmangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sadık Yalta getirildi. Günal, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak.

1975 Erzurum doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Arif Günal, Yenişehir'in yanı sıra Van, Balıkesir ve Eskişehir gibi vilayetlerde de görev yaptı.

(MŞ)



21.08.2017 15:46:10 TSI

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