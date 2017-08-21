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Serdivan Ajansın 27. sayısı çıktı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:44
Serdivan Ajansın 27. sayısı çıktı
Serdivan Ajansın 27. sayısı çıktı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Aylık şehir kültürü gazetesi Serdivan Ajans'ın 27. sayısı çıktı.
Usta yazar Mario Levi, edebiyatta başarılı olmanın formülünü Serdivan Ajansın 27. sayısında anlattı. Levi verdiği röportajda günümüz insanının yaptığı işi özensiz icra ettiğini ve bu özensizliğin edebiyat alanına da sirayet ettiğini belirtti. Levi, "En çok satan kitaplara bakıyorum özensiz dil kullanımına, yanlış kelime tercihine rağmen gençlerin ilgisini çekiyor. Hiç okumamalarından iyidir gibi bir savunma gelişiyor. Gençlerimiz böyle özensiz kitaplarla karşılaşınca Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Oğuz Atay'a geçemiyor. Okuyucu kimliğini başladığı yerde bırakıyor" dedi.
Serdivan Belediyesi'nden Serdivan Ajans'ın 27. sayısının belediye ve Serdivan Fikir-Sanat Akademisi'nden ücretsiz olarak temin edilebileceği ayrıca ayrıca gazetenin internet adresinden de dijital olarak takip edilebileceği bildirildi.
(RŞ-GY-Y)

21.08.2017 15:47:12 TSI
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