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Bakü'de Türk çayı ikram edildi



(Fotoğraflı)



Bayram Ali Sarı

RİZE (İHA) - ÇAYKUR, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Uluslararası Avrasya Araştırmalar Merkezi ve Okuklu Holding tarafından düzenlenen 'Kafkaslarda Bir Yudum Çay' projesi kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk çayı ikram edildi.

ÇAYKUR'un küresel büyüme hedefleri için tanıtım ve pazarlama çalışmaları devam ediyor. Türk çayının Kafkasya bölgesinde tanıtıldığı 'Kafkaslarda Bir Yudum Çay' projesinin bir diğer durağı Bakü oldu.

Şehrin en önemli meydanlarından Gençlik Meydan'ında gerçekleştirilen organizasyonun açılışına Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ÇAYKUR İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Türkiye Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu, yerel yöneticiler ve STK temsilcileri katıldı.

Binlerce misafire Türk çayı dağıtıldığı etkinlikte açılış konuşması yapan ÇAYKUR İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu, kardeş ülke Azerbaycan'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "ÇAYKUR'nun küresel büyüme vizyonunda dost ve kardeş ülkelerin önemli bir yeri var. Azerbaycan'da bu kapsamda bizim büyümek istediğimiz önemli bir pazar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için çay hayatın bir parçası ve eşsiz lezzetiyle Türk çayı Azerbaycanlı kardeşlerimizin damaklarını daha çok tatlandıracak. Çay, aynı kültürü paylaşan iki toplumun ortak paydası olmaya devam edecek" dedi.

Programın açılış törenine katılan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ise, Türk kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olan çayın hayatlarında çok önemli bir yere sahip olduğu kaydederek, "Bu tür organizasyonlar kardeş iki devletin yakınlaşmasına ve karşılıklı ilişkilerin devam etmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu da, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine ulaşması için atılan her adıma büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayan çay sektörünün, Azerbaycan'da da büyümesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(BAS-OK-Y)



21.08.2017 15:51:01 TSI

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