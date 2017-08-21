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Gediz'de Motosiklet Festivali

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:52
Gediz'de Motosiklet Festivali
Gediz'de Motosiklet Festivali

(Fotoğraflı)

Recep Baysal
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde Motosiklet Festivali düzenlendi
Gerçekleşen etkinliğe Kütahya, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Nazilli ve Gediz bölgelerinden yaklaşık 300 motosikletli katıldı. Gölcük Mahallesinde orman içinde hazırlanan kamp alanında çadırlarda kamp yaparak konaklayan katılımcılar çeşitli kross etkinlikleriyle halkın ilgisini kazandı.
Enduro Motosiklet Festivali'nde sırasıyla çocuklarda en yavaş bisiklet kullanarak hedefe ulaşma, halat çekme yarışları, en yavaş ve dengede durarak motosiklet kullanma yarışları, pistte akrobatik hareketler yaparak motosiklet kullanma yarışları düzenlendi.
Bu sporun beldede yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, "Yenikent Belediyesi 3. Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında Gölcük Enduro kross yarışlarında ev sahipliği yapmaya çalıştık. Tüm sporcularımızın belediye olarak yanında olmaya çalıştık. Bu festivali yapmamızdaki amaç, yaşanan motor kazaları sebebiyle küçük çocuklarımızın motora kasksız, botsuz ve kıyafetsiz binmemeleri doğrultusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Çeşitli illerden ve ilçelerden gelen motosiklet kulüplerine, tüm motorcularımıza ve sporcularımıza festivalimize ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.(RB-EFE)

21.08.2017 15:54:26 TSI
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