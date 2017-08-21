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VEDAŞ'tan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konferansı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu konferans düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen konferansta açılış konuşmasını yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, elektrik şebekelerinde görev alan çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, "Özellikle şirketimizin hizmet verdiği zorlu coğrafyalarda ve çetin iklim koşullarında elektrik gibi tehlikeli bir meta üzerinde mesai yapmak bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Elektrik çarpılmaları, yüksekten düşme gibi risklerden çalışanlarımızı koruyabilmek adına İSG çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalıştayımızın ana teması, çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konusunda maksimum düzeyde farkındalık oluşturarak sıfır iş kazası hedefinin yakalanması yani kazasız bir çalışma hayatının sağlanmasıdır" dedi.

İlkini Bitlis'te gerçekleştirdikleri konferansın ikincisini Van'da düzenlediklerini hatırlatan Okuducu, "İş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanların sürece etkin katılımı ve katkıda bulunması ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda İSG çalıştayımızda elde edilen kazanımların kalıcı davranış haline dönüştürülmesi için sonraki süreçlerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu konferansın ilimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarıma kazasız bir iş hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram ise iş kazalarında en büyük sebebin tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğuna vurgu yaparak, "Önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışıyla hareket ederek birincil önceliğimiz, çalışanlarımız arasında iş güvenliği bilinci ve duyarlılığını oluşturmaktır. Unutmayalım ki; iş güvenliğine verilen değer, hayata ve hayatımıza verdiğimiz değerdir" şeklinde konuştu.

VEDAŞ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Fırat Ertuş, Hertürk tarafından 'İş Güvenliği' konulu sunumla devam eden program, tiyatro gösterisi ile sona erdi.

(ATL-ŞAK-Y)



21.08.2017 15:59:16 TSI

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