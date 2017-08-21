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Erzincan Belediyesi 100 Çocuğa Sünnet Şöleni düzenledi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta evlerinde uzman doktorlar tarafından sünnet ettirilen 100 çocuk için Sünnet Merasimi düzenledi.

Gerçekleştirilen sünnet şöleni öncesi çocuklara sünnet kıyafeti dağıtıldı ve şehirde konvoy düzenlenerek Terzibaba Hz.'nin türbesi ziyaret edildi.

Programa sünnet olan çocuklar ve aileleri dışında Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, belediye başkan yardımcıları kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri yöneticileri katıldı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy programda her masayı ayrı ayrı gezerek çocukları ve ailelerini tebrik etti ve çocuklara Erzincan Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlit-i Şerif ve İlahilerin okunduğu programda bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu bir sünnet organizasyonu gerçekleştirdik. Çocuklarımızı geçtiğimiz hafta Operatör doktorlar tarafından evlerinde sünnet ettirdik şimdide sünnet şöleni gerçekleştiriyoruz. Bu mutlu günümüzde 100 çocuğumuz sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attılar. Cenab-ı Allah çocuklarımıza sağlık sıhhat versin" dedi.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk ise "Bu güzel gününüzü bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Peygamber efendimizin sünnetini geciktirilmiş veya henüz vakti gelmiş olan çocuklarımızın belediyemiz eliyle sünnet ettirilmesi ve akabinde hazırlanan bu programdan dolayı hem valiliğimiz hem de burada hazır bulunan sizler adına teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız hayatları boyunca bugünkü gibi güzel sünnetlere iktibar ederler. İnşallah siz değerli anne babalar çocuklarınızın Mürvetlerini de görmeyi mevlam size nasip eyler." Dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sünnet Merasimine katılan yaklaşık 1000 kişiye yemek ikram edildi

(FG-AT-Y)



21.08.2017 16:00:32 TSI

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