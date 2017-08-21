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Başkan Togar, vatandaşların taleplerine kulak veriyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:01
Başkan Togar, vatandaşların taleplerine kulak veriyor
Başkan Togar, vatandaşların taleplerine kulak veriyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gücümüzün kaynağı halkımız ile birlikte ortak akıl çerçevesinde yönettiğimiz ilçemize en iyi hizmeti sunmak için her talebi ayrı ayrı değerlendiriyoruz" dedi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her hafta pazartesi günü çözüm merkezinde vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Her pazartesi çözüm merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen ve halkın taleplerini tek tek çözüme kavuşturan Başkan Togar, "Halkımızın talepleri görüşmeleri bizler için çok önemli. İlçemizi ilçemizin asıl sahibi vatandaşlarımız ile istişareler ve fikir alış verişleri çerçevesinde yönlendirerek projelerin hayat bulmasını sağlıyoruz. İlçemizdeki her yaştan vatandaşımızın görüşü, bakış acısı ve talepleri bizi hizmetin en iyisini ve en kalitelisini yapmaya sevk ediyor. Elli bin nüfuslu ilçemizin değişimi ve gelişimi yeni taleplerin ortaya çıkmasında da öncü oluyor. Bölgenin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında ilk sırayı çeken Tekkeköy AK hizmet rüzgarıyla artık kendini aştı. Bizde ilçemize ve halkımıza yakışan projeleri çalışmaları kat kat artırarak gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Her hafta pazartesi günü çözüm merkezimizde vatandaşlarımız ile halk günümüzde buluşmaya ve onların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

21.08.2017 16:03:11 TSI
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