Akçakale dev projelerle şantiyeye döndü

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, belediye tarafından yaptırılan yeni hizmet binası, kültür merkezi, kreş ve engelli merkezi gibi dev projelerle adeta şantiyeye döndü.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın ilçe halkına sözünü verdiği projeler bir bir hayata geçiriliyor. İlçeyi geleceğe taşıyacak hizmet binası, kültür merkezi, kreş ve engelli merkezi gibi projelerin inşaatları büyük bir hızla devam ediyor. Modern kentleşme yolunda dev adımlar atan ilçede, 3,5 milyon lira harcanarak inşa edilen Kültür Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz Kasım ayında temeli atılan ve açılış için gün sayan Kültür Merkezi'nin, tamamlandığında kent halkının sosyal hayatına ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.

5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, her kat bin 450 metrekare olmak üzere 3 kattan oluşan Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde, evlendirme memurluğu, nikâh salonu, 2 adet cep sinema, 20 kişilik atölye ve derslikler ile ilçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 750 kişilik konferans salonu bulunuyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, bölgenin en modern yapılarından biri olan Kültür Merkezi'nin, engelli bireylerin de hiçbir engelle karşılaşmadan hizmet alabilecekleri şekilde planlandığını belirterek, "Akçakale'mize böylesine önemli bir eser kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Yeni hizmet binası, ilçenin yeni yüzü olacak

Projesi uzun vadeli düşünülerek hazırlanan yeni hizmet binası inşaatının da hızla ilerlediğine dikkat çeken Ayhan, "Akçakale'ye yakışır bir bina olması için çok titiz davranıldı. 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen hizmet binamız, her katı bin 200 metrekare olmak üzere bodrum, artı 3 kattan oluşuyor. Bu bina, ilçemizin uzun vadede tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı" diye konuştu.

Kreş ve engelli merkezi hızlı ilerliyor

Başkan Ayhan, Akçakale Belediyesi'nin diğer vizyon projeleri kreş ve Engelli Merkezi inşaatlarının da her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi,"Bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen kreş, 500 metrekare bina oturumu ile 3 kattan oluşacak. Bu kreş, çalışan kadınların en önemli sorununu çözüme kavuşturacak. Tiyatro salonu, oyun, uyku, faaliyet, müzik ve resim odaları bulunacak kreşimizde, 3-6 yaş arası çocuklar oturmasını, kalkmasını, yemek yemesini, Kur'an okumasını öğrenecekler ve okula hazır hale gelecekler.

Ayrıca, Engelli Merkezi ile ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekân kazanmış olacak"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, vaat ettikleri bütün bu projelerin yanında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaptırılan cami ve çok amaçlı salonun inşaatının da büyük bir hızla devam ettiğini kaydetti.

