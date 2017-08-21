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Genç çiftçilere 96 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde 16 genç çiftçiye 96 adet büyükbaş hayvan törenle dağıtıldı.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla Musabeyli ilçesinde projeleri onaylanan ve hibe desteğinden faydalanacak olan 16 genç çiftçi aileye 6 adet toplam 96 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Hayvan dağıtımı programına konuşan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında büyükbaş, hayvan dağıtımı projesi için 30 bin lira karşılıksız hibe ödemesi yapıldığını ifade ederek, "Proje uygulamasının her aşamasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince takip ve kontrol edilmektedir" dedi.

Ayrıca Genç Çiftçi Projesinden memnun kalan çiftçiler, projeden dolayı yetkililere çok teşekkür ettiklerini ve bu hayvanlar sayesinde aile bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlayacak olmalarından dolayı gururlandıklarını ifade etti.

(MAD-SD-Y)



21.08.2017 16:16:42 TSI

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