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Park halindeki araç kurşunlandı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, park halindeki aracın kurşunlanması sonucu pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar balkonda oturan kadına isabet etti. Olayda 1kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Park halindeki araca ateş açılması sonucu aracın park ediği yerin yakınlarında balkonda oturan M.K., isimli kadına da saçmalar isabet etti. Saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



21.08.2017 16:17:31 TSI

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