YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'den Spor Şenliği

Şehitkamil'den Spor Şenliği

- Spor okulları birbirinden renkli etkinliklerle tamamlanacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi 2017 Yaz Spor Okullarında faaliyetler birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği spor şenliği ve sertifika töreniyle son bulacak.

8 farklı branşta 10 binin üzerinde sporcu öğrencinin eğitim gördüğü Şehitkamil Belediyesi 2017 Yaz Spor Okullarında eğitim faaliyetleri 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü Oyuncakistan parkında düzenlenecek olan spor şenliği ve sertifika töreni programıyla son bulacak. Branşa özgü eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamlayan sporcuların başarı belgesiyle ödüllendirileceği programda düzenlenecek olan sokak basketbolu müsabakaları, mini kale futbol maçları, sokakta satranç, dama ve peçiç etkinliklerinde sporcular yeteneklerini sergileme imkanı bulacak. Spor Şenliğinde, halk oyunları gösterileri, geleneksel ve seyirlik oyunlar, ödüllü yarışmalar, matrak oyunu, halat çekme, çuval yarışları, bilek güreşi müsabakaları şenliğin ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşatacak.

"Sporcularımız yaz okullarına keyifli bir etkinlikle veda edecek''

2017 Yaz Spor Okullarında eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamlayan sporcu öğrencilerin hak ettikleri başarı belgeleri ve sertifikalarına renkli bir programla kavuşacaklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yaz Spor Şenliği ve Sertifika Töreni programıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaz dönemi boyunca 8 farklı branşta eğitim gören sporcu öğrencilerimiz branşa özgü edindikleri teknik bilgilerin yanı sıra artık spor kültürüne sahipler. Eğitim faaliyetleri esnasında yaş grubu ve branşı ne olursa olsun tüm öğrencilerimize sürdürülebilir spor yapma alışkanlıkları kazandırmayı arzuladık. Dönem sonunda gerek velilerimizden, gerek antrenör arkadaşlarımızdan aldığımız dönüşler neticesinde bu amacımıza büyük ölçüde ulaştığımızı tespit ettik. Öğrencilerimizin bizi memnun eden bu azimli çalışmalarını başarı belgeleri ile ödüllendireceğiz. Yaz dönemi eğitim faaliyetlerine sporcularımızın anılarında yer edecek bir şenlikle veda etmelerini arzuladık. 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü Oyuncakistan parkında düzenlenecek olan Spor Şenliğinde farklı branşlarda birbirinden farklı sportif müsabakalar düzenlenecek. Yine şenlik esnasında halkımızın katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlenecek, halk oyunları gösterileri, geleneksel ve seyirlik oyunlar şenliğimize katılan ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatacak. Bir diğer yandan belediyemize ait sportif faaliyetlerin tanıtılacağı spor şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum"

"Herkes yarışacak oynayacak eğlenecek''

23 Ağustos 2017 Çarşamba günü Oyuncakistan parkında düzenlenecek olan Spor Şenliği ve Sertifika Töreni programıyla ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, açıklamasında, "2017 Yaz Spor Okulu faaliyetlerini başarıyla tamamdık. Keyifli ve tempolu geçen eğitim dönemini yine birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı spor şenliği ve sertifika töreniyle noktalamayı arzu ediyoruz. Halkımıza açık olan etkinlikler 17.00 başlayacak ve gece 23.00'e kadar devam edecek. Bu şenlikte 7'den 70'e herkes yarışacak, oynayacak, eğlenecek. Sporla dolu dolu geçecek bir gün için tüm halkımızı Spor Şenliğine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



21.08.2017 16:17:36 TSI

NNNN

