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5 yıldızlı Hayvan Bakım Merkezi yakında hizmete giriyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı, açılış için gün sayıyor.

Yeniköy bölgesinde 128 dönüm alan üzerine yapılan projenin kaba ve ince inşaatı tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarında ise sona gelindi. 5 yıldızlı hizmet kalitesini aratmayacak şekilde inşa edilen Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanının Türkiye'de örnek olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü merkez önümüzdeki haftalarda merkezin hizmete girecek. Yeniköy mevkinde Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan 128 dönümlük alan üzerine geçtiğimiz yıl inşaat çalışmaları başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanının maliyeti 5 milyon lirayı aşıyor. 3 bin 300 metrekareye yakın kapalı alanı bulunan merkezde 15 bin metrekare peyzaj alanı, 7 bin metrekare de sert zemin alanı düzenlendi. Ameliyathaneleri, kafeteryası, idari bölümü, işçi binası, uyuz bakım merkezi, mekanik tesis odası, karantina, postoperatif, kedi yuvası gibi bölümleri bulunan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanında 5 yıldızlı hizmet kalitesinde imkanlar yer alıyor.

Ormanlık alanların duvar ve tel örgüyle çevrildiği merkezde, sokak hayvanları, bir taraftan gerekli tedavi ve bakım hizmetleri yapılırken, bir taraftan da doğal ortamda yaşamlarını sürdürme imkanına kavuşacak.

(BT-SD-Y)



21.08.2017 16:22:05 TSI

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