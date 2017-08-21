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HKÜ yeni döneme hazırlanıyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:20
HKÜ yeni döneme hazırlanıyor
HKÜ yeni döneme hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesine yeni katılan, lisans, ön lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileriyle yeni döneme hazırlanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin dört bir yanından tercih edilen HKÜ, ek kontenjan tercihlerinde de aday öğrencilere desteğini sürdürecek.
Hazırlıklar sürüyor
En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan HKÜ, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boşta kalan üniversite adayları için "Ek Kontenjan Tercih Günleri" başlatacak. Ek yerleştirme tercihleriyle aynı tarihleri kapsayan 25 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde yapılacak olan, HKÜ Tercih Günlerinde uzman tercih danışmanları ve akademisyenler HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde, üniversite adaylarına destek olacak. HKÜ, ek kontenjan kayıt işlemlerini de hızla devam ettirerek yeni katılacak öğrencileriyle beraber 2017-2018 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürecek.
HKÜ, yeni sezon için gün sayıyor
Önemli bir akademik kadroya sahip olan HKÜ; 58 Prof, 18 Doç, 65 Yrd. Doç. Dr, 37 öğretim görevlisi, 17 okutman ve 59 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 254 öğretim elemanı ile yeni öğrencilerini karşılayacak. Alanında uzman akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ, öğrencilerinin kayıt işlemlerini de tamamladıktan sonra, 2017-2018 sezonunun başlaması için gün sayacak.
Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ, kampüs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan yeni bir bilim kenti olan HKÜ, 7 fakülte, 24 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişerek Türkiye'nin önemli vakıf üniversiteleri arasında yer almayı başardı.
HKÜ, teorik bilgileri sanayi ve iş dünyasında pratiğe dönüştürebilme imkanı, geniş ve karşılıksız burs imkanlarıyla başarıyı ödüllendirme, birçok ülkede erasmus imkanı ve 1 dönem ABD'de ücretsiz dil eğitimi, teknolojik projeler geliştirebilme ve kendi enerjisini üretebilme, kaliteli eğitim ve sosyal faaliyetlerin bir arada buluşması, Türkiye'nin ve dünyanın zengin kaynaklarına sahip kütüphane, Ortadoğu barışı için önemli çalışmalar yapan araştırmacı üniversite kimliği gibi birçok özelliğini öğrencilerine sunan bir bilim kenti olarak, beğenileri üzerine çekmeyi başarıyor.
(OE-Y)

21.08.2017 16:23:11 TSI
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