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Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:23
Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti
Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Emniyet Müdürü Bülent Albayrak terfi etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararlarına göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne vekâlet eden Emniyet Amiri Bülent Albayrak, bu göreve 4. sınıf emniyet müdürü olarak tayin edildi. Yedi yıldır Yenişehir'de görev yaptığını belirten Bülent Albayrak, "Bu zaman zarfında çeşitli görevlerde bulundum. Son yayımlanan tayin kararı ile Yenişehir'e 4. sınıf emniyet müdürü olarak atandım. Bundan sonra da vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(MŞ)

21.08.2017 16:27:12 TSI
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