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Güneş: "Hedefimiz turu geçmek"



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Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş, Türkiye Kupası'nda ilk turu geçmek istediklerini söyledi.

Saha ve seyirci avantajının ellerinde olduğunu belirten Güneş, kupada ise gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerinin de altını çizdi. Bölgesel Amatör Lig'de Yalova'yı temsil edecek olan Altınova Belediyespor'da gözler Bozüyük Vitraspor ile oynayacağı Türkiye Kupası 1. tur maçına çevrildi. Afyonkarahisar'daki kampını başarıyla tamamlayan sarı yeşilliler, oynadığı 2 hazırlık maçını da kazanarak kupa mesaisine hazırım mesajı verdi. Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş, "Takım ve yönetim olarak kenetlenmiş durumdayız. Kupada bir üst turu hedefliyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gidip Yalova'yı başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi.

(EB-MŞ)



21.08.2017 16:28:18 TSI

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