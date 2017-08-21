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Vatandaşın korkulu rüyası oldu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:26
Vatandaşın korkulu rüyası oldu

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece yarısı düğün sahipleri tarafından bilinçsizce atılan havai fişeklerden vatandaşlar huzursuz oluyor.
Bozüyük'te yaz aylarının önemli bir sorunu olan gürültü kirliliği vatandaşı çileden çıkarmakla birlikte çocuklarında korkulu rüyası oldu. Gece geç saatlerde atılan havai fişekler nedeniyle kısa süreli de olsa panik yaşayan vatandaşlar bu eğlenceye bir son verilmesini istiyor. Yaz mevsimi nedeniyle artan düğünler geç saatlere kadar sevinç gösterileriyle devam ediyor. Birçok mahallede patlatılan havai fişekler vatandaşları rahatsız ederken özellikle gece 24.00'den sonra patlatılan havai fişeklerde korkuya neden oluyor. Bu konu ile ilgili rahatsızlığını dile getiren vatandaşlar "Bozüyük gürültü şehri oldu ve buna kimse dur demiyor. Gece geç saatlere kadar yapılan eğlencelerin yanında birde havai fişek patlatılması bütün herkesi çileden çıkardı. Düşüncesizce yapılan davranışlara bir son verilmeli. Çocuklarımız uykularından sıçrayarak uyanıyor, sabah işe gidecek insanlar hiç düşünülmüyor. Düğün sahipleri bu konuda biraz daha duyarlı olmalı ve yetkililerde bu soruna biran önce çözüm bulmalı" diyerek mağduriyetlerini dile getirdiler.
Diğer taraftan bilinçsizce yapılan bu eyleme karışan düğün sahipleri hakkında tespit edildikleri takdirde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kabahatler kanununa göre işlem yapıldığı kaydedildi. Ayrıca vatandaşlar bu sorunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü ilgilendiren bir mesele olmasına rağmen müdürlük yetkililerinin konuya duyarsız kaldıklarından dert yandılar.
(İC-Y)

21.08.2017 16:28:50 TSI
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