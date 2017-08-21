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Vali Kalkancı'dan kamu yatırımlarına sıkı takip

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:26
Vali Kalkancı'dan kamu yatırımlarına sıkı takip
Vali Kalkancı'dan kamu yatırımlarına sıkı takip

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, il genelinde yapımı devam eden kamu yatırımlarının her aşamasıyla bizzat ilgilenmeye devam ediyor.
Vali Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte ilk olarak Karadağ Orman mevkide yapımı devam eden Hizmetiçi Eğitim Merkezi ile 24 Derslikli Uygulamalı Turizm Otelcilik Meslek Lisesi inşaatını inceleyerek, yıl sonunda hizmete sunulması öngörülen ve modern bir mimariyle inşa edilen Hizmetiçi Eğitim Merkezi ile 24 derslikli okulun son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karadağ Orman Mevkiinde modern bir mimariyle inşa edilen Hizmetiçi Eğitim Merkezi 220 yataklı uygulama oteli, 3 adet bilgisayar seminer odası, 3 adet mobil seminer odası, lokantası, kafeteryası ve diğer sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanmış. Proje kapsamında ayrıca, 24 derslikli Turizm Otelcilik Meslek Lisesi de yapılmaktadır. Modern bir mimariyle inşa edilen merkez, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olup, hizmet içi eğitim merkezi ile beraber öğretmen evi hizmeti de verebilecek. Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyet daha sonra, Yıldırım Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yapılmakta olan Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası inşaatını inceledi.
Yıldırım Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım'la birlikte inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kalkancı, Adıyaman'da toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan Yıldırım Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım'a teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

21.08.2017 16:29:24 TSI
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