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İnönü belediyesi spor ve sosyal yaşam merkezi inşaati yükseliyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:26
İnönü belediyesi spor ve sosyal yaşam merkezi inşaati yükseliyor
İnönü belediyesi spor ve sosyal yaşam merkezi inşaati yükseliyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezinin inşaatı devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde temel betonu atılan ve yalıtımları yapılarak üst betonu da tamamlanan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı, çelik aksamın montajı ile devam edecek. Yaz sonuna kadar tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak olan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi her koşul ve iklimde spor yapılmasına olanak sağlayacak özellikleri ile ilçenin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sağlayacak.
(İHA-Y)

21.08.2017 16:29:28 TSI
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