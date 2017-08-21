ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:28
Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı
Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Avrupa Birliği'nin desteklediği ve Türkiye Ulusal Ajans'ın rehberliğinde yürütülmekte olan Erasmus + 2017 yılı KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıkları alanında Adıyaman Menderes İlkokuluna ait 2 proje kabul edildi.
Son başvuru tarihi 29 Mart 2017 olan Erasmus Plus KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıkları projeleri kapsamında üç adet proje başvurusu yapıldı.
Menderes İlkokulu bu projelerden Danimarka Koordinatörlüğündeki "BE CREATIVE WITH ERASMUS" adlı proje ile Macaristan koordinatörlüğündeki "(HOME) HELP OUR MOTHER EARTH" adlı iki projeleri olumlu sonuçlandı. Okul Müdürü Orhan Polat, başarılarından dolayı proje ekibini taktir ettiğini belirterek, "Bu projeler kapsamında okulumuz öğretmenlerinin zaman zaman ortak ülkelerdeki okulları ziyaret ederek, bilgi birikim, deneyimlerini paylaşma imkanı bulacaklar. Öğretmenlerin diğer ülkelerdeki okullarda uygulanmakta olan yeni metot ve teknikleri yerinde inceleme ve bu metotları okulumuzda ve sınıflarımızda uygulama imkanı olacak" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

21.08.2017 16:31:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 YARALI
Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı
YEREL

TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMA PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi
YEREL

BAŞKAN KUTLU ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ
Petrol Caddesine bağlanan yollarda asfalt çalışması yapıldı
YEREL

PETROL CADDESİNE BAĞLANAN YOLLARDA ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI
Kamulaştırması biten evlerin duvarları örüldü
YEREL

KAMULAŞTIRMASI BİTEN EVLERİN DUVARLARI ÖRÜLDÜ
Vali Kalkancı'dan kamu yatırımlarına sıkı takip
YEREL

VALİ KALKANCI'DAN KAMU YATIRIMLARINA SIKI TAKİP
Park halindeki araç kurşunlandı: 1 yaralı
YEREL

PARK HALİNDEKİ ARAÇ KURŞUNLANDI: 1 YARALI
Kaymakam Kaya, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı
YEREL

KAYMAKAM KAYA, ADIYAMAN VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI
İl Genel Meclisi Başkanı Can Erdoğan:
YEREL

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI CAN ERDOĞAN:
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Emniyet Müdürü Alper'den sporcu çocuklara sürpriz
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER'DEN SPORCU ÇOCUKLARA SÜRPRİZ