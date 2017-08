YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı

Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Avrupa Birliği'nin desteklediği ve Türkiye Ulusal Ajans'ın rehberliğinde yürütülmekte olan Erasmus + 2017 yılı KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıkları alanında Adıyaman Menderes İlkokuluna ait 2 proje kabul edildi.

Son başvuru tarihi 29 Mart 2017 olan Erasmus Plus KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıkları projeleri kapsamında üç adet proje başvurusu yapıldı.

Menderes İlkokulu bu projelerden Danimarka Koordinatörlüğündeki "BE CREATIVE WITH ERASMUS" adlı proje ile Macaristan koordinatörlüğündeki "(HOME) HELP OUR MOTHER EARTH" adlı iki projeleri olumlu sonuçlandı. Okul Müdürü Orhan Polat, başarılarından dolayı proje ekibini taktir ettiğini belirterek, "Bu projeler kapsamında okulumuz öğretmenlerinin zaman zaman ortak ülkelerdeki okulları ziyaret ederek, bilgi birikim, deneyimlerini paylaşma imkanı bulacaklar. Öğretmenlerin diğer ülkelerdeki okullarda uygulanmakta olan yeni metot ve teknikleri yerinde inceleme ve bu metotları okulumuzda ve sınıflarımızda uygulama imkanı olacak" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



21.08.2017 16:31:28 TSI

NNNN