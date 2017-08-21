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Kamulaştırması biten evlerin duvarları örüldü



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kireçhane Caddesi arasında kalan kısımda yolu genişletmek için kamulaştırılan evlerin yıkılan duvarları yeniden örüldü.

Adıyaman Belediyesi, bir taraftan yolda kalan haneleri kamulaştırırken, diğer taraftan da kamulaştırdığı haneleri ivedi bir şekilde yıkarak yolu kısa süre içerisinde genişletiyor. Yapılan bu çalışmalardan sonra genişleyen yolda asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol genişletme çalışması yapılırken bir kısmı yıkılan hane duvarlarını da yeniden örerek vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırıyor.

Son olarak 3. çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kireçhane Caddesi arasında kalan kısmında kamulaştırılarak bir kısmı yıkılan hanelerin avlu duvarlarını ören Adıyaman Belediyesi, hane sakinlerinden takdir görüyor.

(CK-SD-Y)



21.08.2017 16:32:52 TSI

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