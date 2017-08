YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkkale TSO'da yarış kızışıyor

Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Ekim ayında yapılacak kongresinde yönetim kurulu başkanlığı için aday sayısı her geçen gün artıyor.

Kırıkkale TSO'da düzenlenecek olağan kongrede yönetim kurulu başkanlığı için şu an başkanlık görevini yürütmekte olan Ahmet Varlı ve geçmiş dönemlerde Kırıkkale TSO Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Cemalettin Akdoğan aday olduklarını, peşi sıra düzenledikleri basın açıklamalarıyla ilan ettiler.



"Amacımız bölünmemekti"

Kırıkkale TSO'da seçim dolayısıyla bir bölünmüşlüğün olmamasını hedeflediklerini ama başaramadıklarını dile getiren Kırıkkale Ticaret ve Odası Başkanı Ahmet Varlı, "Amacımız tek liste ile seçime gidebilmekti, şehrimizin sanayisi, ticareti maalesef sıkıntılı durumda. Seçimden dolayı insanlarımızı üyelerimizi ayrıştırmamak adına, seçim rekabetini üyelerimiz arasında bir tartışmaya vesile etmemek adına tek liste ile seçime gitmeyi planladık, bu vesileyle bütün arkadaşlarımızla bir araya geldik ama bunu başaramadık. Ben bugün resmen aday olduğumu açıklıyorum. Memleketimiz için çıtayı daha yükseğe çıkarmak için yola çıkıyoruz çünkü sıkıntılı bir süreçten geçiyor, hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomik anlamda. Bunu rahatlatmak adına şehrimizin en büyük sivil toplum örgütü olan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası için bir sanayici olarak, bir tüccar olarak ben bu yola çıkıyorum. Niyetimiz hayırlı, umarım akıbetimizde hayırlı olur" dedi.



"Yeni projeler üreteceğiz"

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi yolunda kendisinin ve ekibinin de olduğunu belirten Cemalettin Akdoğan, "Böylelikle Ticaret ve Sanayi Odası'nda şehre yaraşır bir şekilde ekibimizi gençleştirerek, şehrin ticaret erbabının önünü açacak, onlara yeni projeler üretebilecek veya bu şehirde üretilen projelerin birçoğuna katkı sağlayabilecek konumda olduğumu siz de biliyorsunuz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bu manada benim ciddi katkımın olacağını da görüyorsunuz. Şartların hepsi üst üste böyle cereyan edince adaylığımı açıkladım. Bu görev kutsal bir görevdir, şehir adına bugüne kadar görev yaptığım bütün mekanizmalarda görevin kutsiyetini bilen ve onun gereğini yerine getiren bir insan olarak kaldım. Bugüne kadar bu şehirde bulunduğum hiçbir makamda şahsıma dönük herhangi bir menfaat söz konusu olmamıştır, bana olan teveccühün gerçek anlamdaki sebebi de budur. Her zaman kamuya dönük menfaatleri gözetmişimdir" şeklinde konuştu.

21.08.2017

