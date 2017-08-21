Sinop'ta örtü yangını
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'un Adabaşı mevkisinde örtü yangını meydana geldi.
Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 40 dakika içerisinde söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(OSM-SLH-Y)
21.08.2017 16:46:15 TSI
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