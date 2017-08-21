ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:44
Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı
Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da turizm sektörünü canlandırma projesi kapsamında toplantı Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapıldı.
Adıyaman Valiliği tarafından Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardımlar Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen ve Adıyaman'ın turizm sektöründeki faaliyetlerini rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla düzenlenen Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi toplantısı Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile Kommagene-Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız katıldı. Vali Nurullah Naci Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, projenin mevcut durumu ile ilgili Kommagene-Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'dan slayt eşliğinde bilgi aldı. AB destekli "'Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma'' projesi kapsamında, değişik alanlarda yapılacak çalışmalar sonucunda Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler programı kapsamında Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi ile bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların azaltılması hedeflenmekte olup, proje kapsamında, 10 farklı ören yerinde inşaat ve çevre düzenlemesi yapılarak, ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri ile turizm işletmecileri ve diğer paydaşlara yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Proje kapsamında, Adıyaman'a yeni turizm destinasyonları kazandırılacak olup, yıllık 30 bin turist artışı hedeflenmekte ve konaklama süresinin artacağı hatırlatılarak, tüm bu çalışmaların odağı olacak aynı zamanda sergi ve gösteri amaçlı Kommagene Odak binasının inşa edileceği belirtildi.
Yapılan toplantıda, proje kapsamında önümüzdeki günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın İPA Projesinin sözleşme ve imza törenine katılmak üzere Adıyaman'a geleceği ifade edildi.
(CK-SD-Y)

21.08.2017 16:46:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 YARALI
Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi
YEREL

BAŞKAN KUTLU ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ
Petrol Caddesine bağlanan yollarda asfalt çalışması yapıldı
YEREL

PETROL CADDESİNE BAĞLANAN YOLLARDA ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI
Kamulaştırması biten evlerin duvarları örüldü
YEREL

KAMULAŞTIRMASI BİTEN EVLERİN DUVARLARI ÖRÜLDÜ
Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı
YEREL

ADIYAMAN MENDERES İLKOKULUNDAN BÜYÜK BAŞARI
Vali Kalkancı'dan kamu yatırımlarına sıkı takip
YEREL

VALİ KALKANCI'DAN KAMU YATIRIMLARINA SIKI TAKİP
Park halindeki araç kurşunlandı: 1 yaralı
YEREL

PARK HALİNDEKİ ARAÇ KURŞUNLANDI: 1 YARALI
Kaymakam Kaya, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı
YEREL

KAYMAKAM KAYA, ADIYAMAN VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI
İl Genel Meclisi Başkanı Can Erdoğan:
YEREL

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI CAN ERDOĞAN:
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Emniyet Müdürü Alper'den sporcu çocuklara sürpriz
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER'DEN SPORCU ÇOCUKLARA SÜRPRİZ