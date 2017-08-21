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Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerine kentsel dönüşüm anlatılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Kent merkezini oluşturmak için 4 mahallede kentsel dönüşüm hamlesi başlatan Yunusemre Belediyesi, Mutlu ve Lalapaşa sakinlerine 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde projenin hangi aşamada olduğunu anlatacak.

Yunusemre Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan kentsel dönüşüm hamlesi hız kazanıyor. Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa olmak üzere 4 mahallede yaklaşık 80 hektar alan üzerinde yapılacak çalışmalar kapsamında Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi sakinlerine yönelik Laleli'de bulunan Yunusemre Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da toplantılar düzenlenecek.

Tüm hak sahiplerini ve mahalle sakinlerini toplantıya davet eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Can Mercül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İmar planı çalışmaları belli bir noktaya kadar geldi. Hak sahibi ve vatandaşlarımıza bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Bu kapsamda 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Laleli'de bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisimizde Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi sakinlerimiz için bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Bu konuya ilişkin duyurularımızı yaptık. Toplantıya katılmakta güçlük çekebilecek vatandaşlarımız için Lala Paşa Camii önünden 09.30-10.15 saatleri arasında servis kaldıracağız. Projenin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen hak sahiplerimizi, mahallede ikamet eden vatandaşlarımızı toplantılarımıza davet ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



21.08.2017 16:54:44 TSI

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